League of Super Pets - teaser animacji. Dwayne Johnson kontra Kevin Hart

fot. Warner Bros.

Teaser DC's League of Super-Pets zadebiutował podczas wirtualnego DC FanDome. Opowieść ma koncentrować się na psie Supermana o imieniu Krypto, który łączy siły z latającym kotem, żeby zwalczać przestępczość, podczas gdy Człowiek ze Stali wyjechał na wakacje. Teaser pokazuje krótką scenkę, która perfekcyjnie odtwarza to, co kochają fani relacji Dwayne'a Johnsona i Kevina Harta, którzy w tej animacji grają nietypowy duet. Hart podkłada głos pod Ace the Bat-Hound, psiaka Batmana, a Dwayne Johnson gra Krypto, czyli psa Supermana.

League of Super-Pets - teaser

Zapowiedziano, że pierwszy trailer pojawi się w sieci w listopadzie 2021 roku. W obsadzie są Dwayne Johnson, Kevin Hart, Kate McKinnon, John Krasinski, Vanessa Bayer, Natasha Lyonne, Diego Luna i Keanu Reeves.

League of Super-Pets - premiera w 2022 roku w kinach.