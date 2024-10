Legenda kina grozy powraca dzięki AI. Minęło 30 lat od śmierci aktora

Fot. Materiały prasowe

Projekt jest zatytułowany Sky's Hammer: Heroes, Legends, and Monsters. Na razie nie wiadomo, jaką rolę ma odegrać cyfrowa kopia Petera Cushinga. Wiemy natomiast, że twórcy pragną oddać mu specjalny hołd. Gwiazdor zmarł w 1994 roku, więc minęło trzydzieści lat od jego śmierci. Deep Fusion Films twierdzi również, że otrzymali wszystkie potrzebne pozwolenia, a rekonstrukcja aktora za pomocą AI była konieczna, by opowiedzieć tę historię w jak najbardziej autentyczny sposób.

Peter Cushing - z czego jest znany?

Peter Cushing zasłynął ze swoich ról w kinie grozy. Widzowie znają go między innymi z takich produkcji jak Przekleństwo Frankensteina, Horror Draculi czy Gabinet Grozy doktora Zgrozy, a to tylko kilka tytułów z jego bogatego portfolio. Warto też wspomnieć, że zagrał Wielkiego Moffa Tarkina w filmie Gwiezdne wojny: Część IV - Nowa nadzieja i miał okazję wcielić się w słynnego detektywa Sherlocka Holmesa.

Sky's Hammer: Heroes, Legends, and Monsters - informacje

Sky's Hammer: Heroes, Legends, and Monsters zostanie wyemitowane 31 października w brytyjskiej telewizji. Narratorem programu będzie Charles Dance z Gry o tron, a w projekt mają być ponoć również zaangażowani John Carpenter, Tim Burton czy Joe Dante.

Czas pokaże, jak fani odbiorą ten nowatorski projekt. Na pewno wzbudzi wiele dyskusji ze względu na to, że używanie AI w jakiejkolwiek formie sztuki ma tyle zwolenników, co przeciwników. Pomijając kwestie etyczne, wiele osób twierdzi, że zawsze wygląda to sztucznie i niepokojąco.

