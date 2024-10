Robert Downey Jr. nie chce tworzenia jego cyfrowej podobizny przez AI. "Ostrzeżenie" dla przyszłych szefów Marvela

Marvel

Kwestia tworzenia cyfrowych podobizn zmarłych gwiazd X Muzy przez AI jest jednym z najczęściej komentowanych i zarazem najbardziej problematycznych aspektów funkcjonowania dzisiejszego Hollywood. Przypomnijmy, że to właśnie regulacje dotyczące wykorzystywania sztucznej inteligencji w przemyśle kinowym stały się istotnym tematem negocjacji mających doprowadzić do zakończenia głośnych strajków scenarzystów i aktorów. Głos w imieniu tych ostatnich postanowił zabrać teraz Robert Downey Jr., który nigdy nie da zgody na próby budowania na ekranie jego "wskrzeszonego" wizerunku.

Zdobywca Oscara pojawił się w podcaście On With Kara Swisher, w czasie którego omawiał debiut dramatopisarza Ayada Akhtara na Broadwayu w sztuce o erze zagrożeń związanych ze sztuczną inteligencją. Downey Jr. tak opisuje swój stosunek do AI:

Są tu dwie kwestie. Jak czuję się z tym wszystkim, co dzieje się wokół AI? Nie angażuję się w to zbytnio, ponieważ mam prawdziwe życie emocjonalne, które faktycznie trwa, i nie ma w nim miejsca na tego typu przemyślenia. (...) Wracając jednak do MCU, nie martwię się, że oni "porwą duszę" mojej postaci, ponieważ są tam 3 albo 4 osoby, które podejmują wszystkie decyzje - i wiem, że nigdy by mi tego nie zrobili, obojętnie czy będę żywy czy martwy.

Kiedy prowadząca zauważyła, że włodarze Marvela w przyszłości "niemal na pewno" będą chcieli odtworzyć cyfrowo wizerunek Iron Mana, aktor odparł:

Cóż, masz rację. Chciałbym jednak w tym miejscu oświadczyć, że zamierzam pozywać wszystkich przyszłych dyrektorów, jeśli się na to zdecydują - i to na zasadzie spekulacji.

Swisher stwierdziła, że przecież do tego procesu może dojść już po śmierci Downeya Jr., kiedy będzie on "nieobecny". Co na to sam aktor?

Ale moja kancelaria prawna na pewno będzie jeszcze bardzo aktywna!

Co ciekawe, tajemnicą poliszynela jest to, że Downey Jr. inwestował w startupy zajmujące się sztuczną inteligencją. Jak sam jednak tłumaczy, przed wejściem w każdy biznes tego typu oceniał nie tylko potencjalne szanse i zagrożenia związane z AI, ale i ludzi, którzy mieli ją rozwijać.

