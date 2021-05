Legends of Tomorrow - 1. sezon serialu komiksowego już na Sci-Fi

fot. materiały prasowe

Legends of Tomorrow to popularny serial komiksowy osadzony w tym samym świecie co takie hity jak Arrow, Flash, Supergirl czy Batwoman. Premiera telewizyjna serialu odbyła się w Polsce na kanale Sci-Fi. Emisja codziennie na kanale Sci-Fi o 20:00. Natomiast o 19:00 leci powtórka odcinka z dnia powszedniego.

Legends of Tomorrow - o czym serial?

Kiedy samotni bohaterowie to za mało... świat potrzebuje legend. Po zobaczeniu przyszłości jeden z nich – Rip Hunter – postanawia zapobiec wydarzeniom, które będą mieć miejsce. Podróżuje w czasie z zamiarem zebrania drużyny, która zmierzy się z zagrożeniem. Jego celem jest uratowanie nie tylko planety, ale również czasu samego w sobie. Czy grupa bohaterów będzie w stanie ze sobą współpracować, skoro wcześniej się nie znała? Na to pytanie odpowie serial Legends of Tomorrow.

Czy warto obejrzeć? Nasz stały recenzent całego serialu w artykule przybliżył zagadnie, odpowiadając na pytanie, czemu w swoim gatunku jest to serial wyjątkowy w swojej kiczowatości.