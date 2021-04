Legends of Tomorrow - Dominic Purcell odchodzi z serialu? Dziwne posty i krytyka aktora

fot. The CW

18 kwietnia 2021 roku Dominic Purcell ogłosił na Instagramie, że wraz z końcem 6. sezonu Legends of Tomorrow aktor odchodzi z serialu i nie będzie już w regularnej obsadzie. W swoim dość chaotycznym oświadczeniu zwrócił się do Caity Lotz, aby nauczyła innych w obsadzie, aby nie polegać na lojalności studia wobec nich, bo tym ludziom na niczym nie zależy. Fani zaczęli zastanawiać się, co Warner Bros. zrobiło, że aktor musi odejść z serialu. Reakcje były dość gwałtowne.

Potem Purcell opublikował kolejny post, prosząc fanów o wyluzowanie, bo dostrzegł, że emocje sięgnęły zenitu. Wówczas stwierdził, że nie ma żadnego konfliktu z Warner Bros, a jego pierwotne słowa to efekt emocji. Co więcej, potem dwukrotnie usunął wszystko, co napisał, sugerując, że to był żart i trollowanie portali internetowych.

W swoich dziwnych postach twierdził, że jego kontrakt kończy się wraz z 6. sezonem i dlatego w 7. sezonie nie będzie w stałej obsadzie, ale dodał, że pewnie się pojawi co jakiś czas. Wszystko wskazuje na to, że raczej niepoważne zachowanie aktora nie ma w sobie ziarna prawdy. Dziennikarz deadline.com powołując się na swoje źródła twierdzi, że producenci z The CW jeszcze nie zaczęli w ogóle rozmawiać z obsadą o nowych kontraktach na 7. sezon. Być może posty Purcella to był zabieg mający zapewnić mu lepsze warunki umowy.

Nie wszyscy fani są jednak zadowoleni z zachowania aktora. W mediach społecznościowych można znaleźć słowa krytyki.