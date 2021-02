Legendy Mrocznego Rycerza - kultowa antologia wraca. DC coraz mocniej stawia na cyfrowe wydania

DC

W 1989 roku na amerykańskim rynku ukazały się Legendy Mrocznego Rycerza - popularność tej antologii wzmacniała odbywająca się równocześnie premiera filmu Batman w reżyserii Tima Burtona. Przez kolejne 3 lata (choć cykl doczekał się później jeszcze 2 wznowień) rozmaici twórcy dzielili się swoją własną wizją mitologii herosa, utrzymując ją w tonacji kojarzącej się z opowieścią Batman. Rok pierwszy. Wygląda na to, że po latach DC postanowiło raz jeszcze sięgnąć po ten tytuł; tym razem trafi on do odbiorców w wersji cyfrowej.

Począwszy od 2 kwietnia co tydzień na platformie DC Universe Infinite będą ukazywać się rozpisane na 10 stron kolejne rozdziały antologii. Autorem historii wprowadzającej jest Derick Robertson, do którego później dołączą m.in. Becky Cloonan i Brandon Easton. Natomiast od 18 maja czytelnicy będą mogli nabyć wersję drukowaną - w skład każdego zeszytu wejdą 2 cyfrowe rozdziały.

Tak prezentują się materiały promocyjne:

Legends of the Dark Knight - materiały promocyjne

DC w ostatnim czasie coraz częściej zaczyna promować cyfrowe wydania swoich komiksów. Kilka dni temu ogłoszono choćby, że pod szyldem Digital First ukaże się inny z nowych tytułów, Justice League: Last Ride.