Deadpool robi imprezkę na 30. urodziny - będziecie? Prosi o baloniki i obiecuje dużo pranków

Marvel

Jak już pewnie zdążyliście zauważyć, Deadpool będzie hucznie obchodził swoje 30. urodziny - w tym miesiącu mija bowiem dokładnie 30 lat od momentu, gdy Rob Liefeld i Fabian Nicieza powołali go do istnienia na kartach komiksów. Informowaliśmy Was, że z tej okazji na amerykańskim rynku ukaże się specjalny zeszyt Deadpool Nerdy Thirty, w którego skład wejdzie 8 historii twórców najsłynniejszych opowieści o Pyskatym Najemniku. Na tym jednak nie koniec - celebracja urodzin będzie odbywać się także w ramach imprezy w wersji online.

25 lutego o godz. 13:00 polskiego czasu wystartuje wirtualne wydarzenie o takim samym tytule jak okolicznościowy komiks. Solenizant prosi o liczny udział w evencie, "wzięcie baloników i przygotowanie się na pranki". Impreza będzie także okazją do wejścia w "szalony umysł" Deadpoola, po którym naszymi przewodnikami staną się Liefeld, Nicieza, Ed McGuinness, Joe Kelly, Gail Simone, Daniel Way, Gerry Duggan, Brian Posehn i Mike Hawthorne. Celebrację mają uświetnić zakulisowe historii i specjalne przedmioty reklamowe (choćby książka kucharska, której autorem jest Wade Wilson).

Deadpool Nerdy Thirty - wydarzenie online

Na sam koniec Deadpool ma dla nas dobrą i złą wiadomość. Zła jest taka, że wstęp na imprezę jest darmowy jedynie dla posiadaczy rocznego planu Marvel Unlimited, natomiast pozostali chętni będą musieli kupić wejściówki w cenie 20 USD poprzez platformę ShowClix. Dobra zaś taka, że "pranki będą trwały także po urodzinach, a nasilą się w kwietniu".