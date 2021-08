Legion samobójców 2 - spin-off o Bloodsporcie nie powstaje. James Gunn dzieli się ciekawostkami o filmie

fot. Universal Pictures

Choć Legion samobójców: The Suicide Squad nie osiągnął sukcesu w box office to cieszył się popularnością na platformie streamingowej HBO Max, który został wyświetlony w 4,7 milionach gospodarstw domowych. To też najlepszy wynik spośród wszystkich filmów DC w 2021 roku. Film o złoczyńcach był pozytywnie oceniany przez krytyków i widzów, co zawdzięcza barwnym i dobrze nakreślonym postaciom. Nakręcono też serial o Peacemakerze, w którego wciela się John Cena. James Gunn na swoim Twitterze zdradził, że oprócz tytułowego bohatera zobaczymy w nim: Emilię Harcourt (Jennifer Holland), Johna Economosa (Steve Agee) i jeszcze jedną osobę, której imienia nie podał. Produkcja trafi na platformę HBO Max w USA w styczniu 2022 roku.

W sieci pojawiła się też plotka, która mówiła, że trwają prace nad spin-offem o innym bohaterze Legionu samobojców 2 - Bloodsporcie, w którego wcielał się Idris Elba. Reżyser filmu i twórca serialu, James Gunn, zaprzeczył tym doniesieniom na swoim Twitterze. Jednak nie wykluczył, że fani jeszcze go zobaczą, bo istnieje taka możliwość. Obecnie nic w tym temacie się nie dzieje.

https://twitter.com/JamesGunn/status/1432387207793364992

James Gunn brał udział również w grupowym seansie Legionu samobójców: The Suicide Squad. Na Twitterze odpowiadał fanom na dręczące ich pytania. Reżyser podzielił się kilkoma ciekawostkami:

TDK (The Detachable Kid), w którego wcielał się Nathan Fillion nie jest martwy, ponieważ wciąż dawał sygnały życia na monitorach.

Miał tysiące pomysłów na zakończenie, ale zawsze wracał do prostego rozwiązania z Bloodsportem, który głaskał szczura, akceptując odrobinę swojej dobroci.

Rick Flag nie wiedział, co się dzieje w pierwszych 15-stu minutach filmu. Waller postanowiła go poświęcić tak jak resztę jego składu. Gunn nie uważa Ricka za złego człowieka.

King Shark nie rozumie przytulania się.

Jego jedną z ulubionych scen, a zarazem najdziwniejszą jaką sfilmował, jest ta z Harley w oku Starro. Dodał, że

Margot Robbie potrafi wstrzymać oddech na bardzo długi czas.

Taika Waititi wcielający się w Ratcatchera na wieży obejmuje w ten sam sposób swoją córkę, jak Ratcatcher 2 Bloodsporta. Bloodsport znalazł prawdziwe odkupienie w byciu wrażliwym, a nie w sile.

"Dale ty p... palancie!" odnosi się do Dale'a Linera - eksperta wojskowego na planie.

Flo Crawley (Tinashe Kajese) została aresztowana pod koniec filmu, ale scena została wycięta.

Reżyser chciał, żeby King Shark miał inteligencję hybrydy człowieka z rekinem, jak w komiksie. Nie ma w tym żadnych odniesień do animowanego serialu o Harley Quinn, ponieważ scenariusz napisano przed pojawieniem się tej produkcji.

Na pytanie fana czy chciałby napisać poboczną historię lub kontynuację o Weaselu (wydrze) odpowiedział, że ma wiele pomysłów, które spisał.

Polka Dot Man zazwyczaj widzi ludzi tak jak wyglądają normalnie, ale od czasu do czasu ma halucynacje.

The Clyrax (kolorowi przyjaciele King Sharka) nie są czymś zrodzonym ze Starro, lecz prawdopodobnie pochodzi od czegoś z kosmosu. Wygląd tych stworzeń został oparty na projekcie Meg Stapleton.

Scena, w której Harley mówi o kaszleniu została nakręcona przed pandemią koronawirusa.

W scenie z Harley w korytarzu miał się jeszcze pojawić Ultra-Bunny (narysowany przez Gunna) z koszulki Ricka Flaga, ale było z tym za dużo pracy, więc zrezygnowano z niego.

A tak prezentuje się "szkic koncepcyjny" Gunna sceny z King Sharkiem żującym czyjąś głowę, gdy pojawiał się Starro.

https://twitter.com/JamesGunn/status/1432534427385671683