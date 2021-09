Legion samobójców 2 - David Dastmalchian w niezwykłej charakteryzacji na zdjęciach od kulis

Warner Bros.

Reżyser filmu Legion samobójców: The Suicide Squad, James Gunn udostępnił na swoim Twitterze zdjęcia od kulis przedstawiające Davida Dastmalchiana w pełnej charakteryzacji do scen, w których jego choroba dawała o sobie znać. W komiksach zdolności Polka-Dot Mana oparte są na technologii, ale w filmie zmieniono to na problem natury biologicznej.

W filmie dowiadujemy się, że matka postaci znanej też jako Abner Krill, próbowała uczynić ze swoich dzieci superbohaterów, więc zaraziła je międzywymirowym wirusem. Stąd pojawiające się na ciele bohatera świecące kropki. Zdjęcia od kulis pokazują, że był to efekt niesamowitej pracy charakteryzatorów. Zobaczcie:

https://twitter.com/JamesGunn/status/1433467157573259268

Nowy Legion Samobójców wciąż grany jest w kinach w Polsce.