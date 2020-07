Liga Sprawiedliwości - Snyder Cut będzie poza DCEU. Reżyser o projekcie

Źródło: WarnerBros./KnowYourMeme

Liga Sprawiedliwości doczeka się wersji reżyserskiej na HBO Max, za którą odpowiedzialny będzie Zack Snyder. Twórca będzie miał wreszcie możliwość przedstawienia swojej wizji na film. Choć reżyser rzadko udzielał w ostatnim czasie wywiady, porozmawiał z Grace Randolph, która wypytała reżysera o kwestie związane z projektem.

Snyder został zapytany m.in. o tryb pracy w czasie pandemii, ale podkreślił, że nie stanowi to dużej przeszkody i wiele prac związanych z montażem i podglądem efektów specjalnych, może dokonywać ze swojego domu. Nie chciał też na razie powiedzieć ile dokładnie wyniesie czas trwania Snyder Cut. Pod koniec zeszłego roku Snyder ujawnił, że czas trwania wynosi 214 minut (3 godziny i 34 minuty). W wywiadzie dodał, że może on wynieść więcej.

Zack Snyder

Najciekawszą wypowiedzią jest jednak ta, która dotyczy umiejscowienia Snyder Cut w ramach kinowego Uniwersum DC. Zack Snyder odniósł się do tego zagadnienia podczas wywiadu:

Dla mnie ten film tak naprawdę przedstawi własną ścieżkę. Będzie to oddzielone od tego, co przedstawiane jest teraz w pewnej ciągłości filmów DC. Myślę, że pod tym kątem będzie on rozbieżny i jestem zdania, że to nic złego. Potęgą DC i jedną z jego fajnych i mocnych stron, to możliwość operowania koncepcją multiwersum...

Snyder podkreślił też, że studio Warner Bros. stawia na filmowców, chcąc zobaczyć ich indywidualny styl w prezentowaniu komiksowych historii na dużym ekranie. Wspomina słowa fanów, którzy określają jego wcześniejsze filmy ze świata DC mianem Snyderverse. Nie jest to oficjalne określenie na te produkcje, ale zdaniem twórcy, każda z jego produkcji połączona jest narracyjnie i Snyder Cut spokojnie będzie można zaliczyć do tzw. uniwersum Snydera. Tym bardziej, że od premiery filmu Liga Sprawiedliwości w momencie wydania Snyder Cut minie 5 lat. Sam Snyder wspomina w wywiadzie, że w międzyczasie wiele się wydarzyło z takimi postaciami jak Wonder Woman (Gal Gadot) i Aquaman (Jason Momoa). Ich filmy niejako wynikają z tego, co fani widzieli na dużym ekranie w filmie Snydera i Jossa Whedona. Dlatego też nie można włączyć nowej wersji do oficjalnej osi czasu. Zobaczcie wywiad:

Zack Snyder został zapytany też m.in. o swoje podejście do bohaterów i tego, jak będzie to różne od tego, co widzieliśmy finalnie. Twórca wielokrotnie podkreślił, że nie widział kinowej wersji, zatem trudno mu jest to porównywać. Zack Snyder's Justice League - premiera w 2021 roku. Najpierw USA na HBO Max. Nie wiadomo, gdzie będzie film dostępny w Polsce.