Legion samobójców - Harley Quinn i Joker w innej wersji sceny z filmu. Zobacz wideo

fot. WB

Legion samobójców to film z 2016 roku, który był sukcesem kasowym, jednak nie zyskał uznania fanów i krytyków. Jak się okazuje istnieje wersja reżyserska produkcji Davida Ayera, która została w znaczny sposób zmieniona na potrzeby kin. Do sieci trafiło nowe, krótkie wideo, które przedstawia scenę z Jokerem i Harley Quinn w helikopterze nakręconą przez Ayera. W kinowej wersji Harley wskakuje do helikoptera i Joker wita ją z uczuciem namiętnie całując. Jak się okazuje scena Ayera była zupełnie inna. W niej Joker wcale nie jest zadowolony z tego, że musiał ratować ukochaną, a Quinn wydaje się przerażona zachowaniem swojego chłopaka. Poniżej możecie sprawdzić wideo.

Legion samobójców - alternatywna wersja sceny z Jokerem i Harley Quinn

W obsadzie produkcji znaleźli się między innymi Will Smith, Margot Robbie, Joel Kinnaman, Jared Leto, Viola Davis, Jai Courtney i Cara Delevingne.

