Legion Samobójców - wersja Ayer Cut. Nowe spojrzenie na Jokera

fot. Materiały Prasowe/comicbook.com

Legion Samobójców, Davida Ayera, znany również jako Ayer Cut jest oryginalną wersją reżyserską filmu Suicide Squad. Twórca pokazał fanom nowe zdjęcie Jokera, które 'nigdy nie wyszło na światło dzienne'.

Legion Samobójców w reżyserii Davida Ayera miał premierę w 2016 roku. Niedługo potem ujawniono, że wersja wydana przez Warner Bros. była efektem ingerencji studia, co doprowadziło wielu fanów do wystosowania apelu #ReleaseTheAyerCut. O ile w przypadku Ligii Sprawiedliwości Zacka Snydera było to skuteczne, o tyle Legionowi Samobójców nie przyniosło to jeszcze żadnego skutku.

Od dawna wiadomo, że duża część scen z udziałem Jokera została usunięta. W maju 2020 roku David Ayer powiedział, że jego "serce pęka dla Jareda". Jedną z wyciętych scen było starcie Task Force X z Jokerem, a także prowadzenie szturmu na Arkham Asylum.

W momencie, gdy sequel Jamesa Gunna, Legion Samobójców: The Suicide Squad, pojawił się w kinach i na antenie HBO Max, David Ayer wydał oświadczenie na Twitterze. Reżyser podkreślał, że jego wersja filmu z 2016 roku była zupełnie inna, niż to co przedstawiło Warner Bros.

Nie będę się już publicznie wypowiadał w tej sprawie. Cóż, nie trwało to długo, bo ten filmowiec właśnie wypuścił kolejną zajawkę w mediach społecznościowych.

Twórca Furii oraz Ptaków Nocy (i fantastycznej emancypacji pewnej Harley Quinn), podzielił się 'nigdy wcześniej niewidzianym zdjęciem' Jareda Leto w roli Jokera, dodając: "Jared dał czadu... Ale nikt o tym nie wie".

Po tym, jak Legion Samobójców nie odniósł sukcesu, trudno sobie wyobrazić, by powrót do tej franczyzy był priorytetem dla Warner Bros. w jakiejkolwiek formie. Peacemaker był w fazie rozwoju na długo przed premierą filmu.