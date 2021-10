Legion samobójców 2 - James Gunn ujawnia alternatywne zakończenie. Było zbyt mroczne?

warner bros.

Legion samobójców: The Suicide Squad to film w reżyserii Jamesa Gunna, którego zakończenie jest raczej pozytywne, biorąc oczywiście pod uwagę śmierć poniesioną przez wielu członków tytułowej drużyny. Cali i zdrowi pozostali jednak między innymi Bloodsport grany przez Idrisa Elbę oraz Ratchatcher 2, w którą wcieliła się Daniela Melchior. Już wcześniej reżyser zdradzał, że początkowo planował uśmiercić ulubienicę fanów.

Istniała bowiem alternatywna wersja zakończenia, a teraz reżyser ujawnił dodatkowe szczegóły. Okazuje się, że Waller miała wysadzić głowę bohaterki, kiedy ta powróciła do więzienia. To zmusiło Bloodsporta do działania, który strzelił Waller pod serce nabojem z ładunkiem wybuchowym, co miało umożliwić mu szantażowanie jej i uwolnienie go oraz Harley Quinn. Gunn uznał jednak, że to jest zbyt mroczne i finalnie się nie sprawdza. Końcówkę więc zmieniono, lubiana bohaterka przetrwała, natomiast bohaterowie mogli wyrwać się z więzienia zgotowanego przez Waller również na zasadzie szantażu.

