LEGO Gwiezdne Wojny: Saga Skywalkerów opóźnione. Wiosną nie zagramy w ten tytuł

fot. WBIE

LEGO Gwiezdne Wojny: Saga Skywalkerów zapowiada się na bardzo rozbudowaną i ambitną produkcję. Przedstawi ona historie z wszystkich dziewięciu odsłon sagi Star Wars, oferując przy tym możliwość wcielenia się w aż 300 mniej lub bardziej zróżnicowanych bohaterów. Niestety skala tego projektu sprawia też, że prace nad nim zajmą więcej czasu, niż początkowo zakładano. Twórcy poinformowali o przesunięciu premiery, którą wcześniej wstępnie zaplanowano na wiosnę 2021 roku.

Powód opóźnienia jest standardowy: to chęć zapewnienia jak najwyższej jakości, tak by nie rozczarować fanów. W krótkim komunikacie, który pojawił się na profilach TT Games w mediach społecznościowych, czytamy, że na opóźnienie debiutu zdecydowano się po to, by była to "największa i najlepsza gra LEGO w historii".

https://twitter.com/TTGames/status/1377984167233744899