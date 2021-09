LEGO Star Wars Terrifying Tales - zwiastun animacji Disney+ ze świata Gwiezdnych wojen

fot. Disney+/Lucasfilm

LEGO Star Wars Terrifying Tales to krótkometrażowa animacja ze świat Gwiezdnych wojen, która dzieje się po wydarzeniach z filmu Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie. Disney+ zaprezentowało pierwszy zwiastun produkcji. Zdradza on datę premiery. Otóż projekt trafi do biblioteki platformy 1 października. Materiał możecie obejrzeć poniżej.

W filmie Poe i BB-8 muszą awaryjnie lądować na wulkanicznym Mustafarze, na którym poznają chciwą Graballę. W czasie oczekiwania na naprawę X-Winga wyruszają na zwiedzanie głębin zamku Vadera, który został zmieniony na luksusowy hotel inspirowany Sithami. W trakcie wycieczki opowiadają sobie straszne historie ze świata Gwiezdnych wojen.

W obsadzie dubbingu znajdują się Jake Green jako Poe Dameron, Raphael Alejandro jako Dean, Dana Snyder jako Graballa the Hutt, Tony Hale jako Vaneé, Christian Slater jako Ren, Trevor Devall jako imperator Palpatine, Mary Elizabeth McGlynn jako NI-L8 oraz Matt Sloan jako Darth Vader.