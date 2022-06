Obi-Wan Kenobi - easter-eggi z 5. odcinka. Retrospekcje i Darth Vader jako nieposkromiona siła natury

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Disney+

Retrospekcje w serialu Obi-Wan Kenobi to coś, na co czekało wielu fanów. Twórcy wreszcie to dostarczyli w przedostatnim odcinku, dając nam okazję do oglądania sparingu między Obi-Wanem Kenobi a jego uczniem Anakinem.

Po uratowaniu Lei z bazy Inkwizytorów na Nur, bohaterowie udają się do siedziby Ścieżki na Jabiim. Są jednak śledzeni, więc Imperium na czele z Darthem Vaderem, doskonale zna ich położenie i planuje atak. Dochodzi do psychologicznego starcia między mistrzem i byłym uczniem, a także do wyczekiwanej przez widzów zdrady jednej z postaci.

W 5. odcinku nie brakowało easter-eggów i nawiązań, które zobaczyć możecie w poniższej galerii.

Obi-Wan Kenobi - easter eggi z 5. odcinka

Odcinek rozpoczyna się retrospekcją, w której Anakin Skywalker i Obi-Wan Kenobi trenują walkę mieczem świetlnym na Coruscant. Bohaterowie ubrani są w swoje stroje znane z "Ataku klonów". Uwagę przykuwa jego warkocz, co sugeruje, że wydarzenia z tej sceny rozgrywają się prawdopodobnie na krótko przed wydarzeniami z drugiego z prequeli.

Na 22 czerwca 2022 roku zaplanowano finał sezonu. Na ten moment nie są znane szczegół oraz czas trwania. Prawdopodobnie widzowie zobaczą wyczekiwane starcie między Lordem Vaderem i Obi-Wanem Kenobi. Premiera na Disney+, które od 14 czerwca dostępne jest w Polsce wraz z pozostałymi odcinkami serialu reżyserowanego przez Deborah Chow.