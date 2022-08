LG i Google oferują trzymiesięczny dostęp do Stadia Pro na telewizorach LG

fot. LG

Dzięki współpracy z Google Stadia firma LG Electronics oferuje 3-miesięczny dostęp[1] do platformy Stadia Pro, zarówno nowym, jak i dotychczasowym użytkownikom telewizorów LG Smart TV. Trwająca już promocja będzie dostępna tylko przez ograniczony okres dla posiadaczy telewizorów LG[2] z systemem webOS 5.0 lub nowszym w 22 krajach[3], w których działa stworzona przez Google platforma do gier w chmurze Stadia.

Użytkownicy telewizorów LG, którzy włączą bezpłatną subskrypcję Stadia Pro, zyskują natychmiastowy dostęp do ponad 50 gier, przy czym co miesiąc do biblioteki dodawane są nowe tytuły. Ponadto – mogą także liczyć na wyjątkowe zniżki na gry i dodatki. Stadia Pro obsługuje grafikę w rozdzielczości do 4K HDR, gry w 60 FPS i realistyczny dźwięk przestrzenny 5.1. To oznacza, że telewizory LG Smart TV są doskonałą opcją dla zapalonych graczy, którzy poszukują wrażeń podczas gry bez konieczności zakupu drogiej konsoli lub komputera gamingowego.

fot. LG

W sklepie Stadia można również kupić ponad 250 popularnych gier, m.in. Cyberpunk 2077, Resident Evil Village, Assassin’s Creed: Valhalla, Hitman 3 czy Baldur’s Gate 3. Oprócz tego użytkownik ma dostęp do stale rozbudowywanej puli bezpłatnych gier i wersji demo. Aby zagrać, potrzebny jest wyłącznie kompatybilny kontroler, bez konieczności pobierania i instalowania gier.

Użytkownicy telewizorów LG Smart TV mogą bardzo łatwo skorzystać z bezpłatnej promocji. W tym celu należy znaleźć i kliknąć ofertę Stadia Pro w sklepie z aplikacjami LG Content Store. Po zeskanowaniu kodu QR posiadacze telewizorów LG Smart TV mogą rozpocząć proces rejestracji przy użyciu telefonu i otrzymanego kodu[4].

Uwielbiane przez graczy na całym świecie telewizory LG OLED z oferty premium Smart TV marki LG doskonale sprawdzają się podczas gry w pierwszoosobowe strzelanki, strategiczne gry czasu rzeczywistego i gry wyścigowe. Zapewniają przy tym nieskazitelną jakość obrazu HDR, głęboką czerń i precyzyjne kolory dzięki milionom samoświecących pikseli. Ultrakrótki czas reakcji LG OLED, wynoszący zaledwie 0,1 milisekundy i niezwykle niskie opóźnienie sygnału wejściowego bez utraty jakości obrazu, dają graczom przewagę, której potrzebują, aby wygrywać.

[1] Oferta dostępna dla nowych subskrybentów Stadia Pro. Do rejestracji wymagane jest podanie ważnej formy płatności, ale przez pierwsze 3 miesiące użytkownik nie jest obciążany żadnymi opłatami i może zrezygnować z usługi w dowolnej chwili. Aby nie zostać obciążonym za 4. miesiąc, należy anulować subskrypcję przed upływem 3-miesięcznego okresu. Informacje dotyczące zarządzania subskrypcją znajdują się pod adresem g.co/stadia/subscriptions.

[2] Pełną listę kompatybilnych modeli telewizorów można znaleźć tutaj

[3] Serwis Google Stadia jest dostępny w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech, Niemczech, Austrii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Danii, Norwegii, Finlandii, Belgii, Irlandii, Holandii, Polsce, Portugalii, Czechach, Słowacji, Rumunii i na Węgrzech.

[4] Z oferty można skorzystać w okresie od 3 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. Termin zamawiania bezpłatnej subskrypcji Stadia Pro zależy od kraju. Obowiązują zapisy regulaminu. Szczegółowe informacje można znaleźć na oficjalnych krajowych stronach internetowych LG.