LG – nowe smartfony dla miłośników gier i filmowania

Nowym topowym graczem w smartfonowej rodzinie LG będzie model V60 ThinQ 5G przystosowany do współpracy z infrastrukturą sieciową nowej generacji. Dzięki niej telefon pozwoli błyskawicznie i bez opóźnień przesyłać materiały w rozdzielczości 8K oraz usprawni komunikację z serwerami streamingowymi dla graczy oraz miłośników filmów. I to do tych grup odbiorców skierowany jest najnowszy smartfon od LG.

Firma zadbała o to, aby materiały wideo prezentowały się na urządzeniu możliwie jak najlepiej – posiadacze V60 ThinQ 5G otrzymają do dyspozycji wyświetlacz OLED oraz procesor LG 3D Sound Engine, który ma zadbać o to, aby filmom nie brakowało głębi dźwięku. Sprzęt przystosowano także do pracy z materiałami w wysokich rozdzielczościach. LG V60 ThinQ 5G pozwoli nagrywać filmy 8K ze wspomaganiem systemu stabilizacji obrazu Steady Cam, a obok aparatu głównego o rozdzielczości 64 MP otrzymamy do dyspozycji 13-megapikselowy aparat szerokokątny. Wszystko to zasili zaś pojemna bateria 5000 mAh.

Z kolei z myślą o graczach zaplanowano promocję realizowaną we współprac z Play – klienci, którzy zakupią telefon w tej sieci do 20 maja, otrzymają wraz z telefonem doczepiany ekran LG Dual Screen, który można wykorzystać jako programowalny kontroler do gier mobilnych.

LG serii K – nowe budżetowce

Wraz z LG V60 ThinQ 5G firma zaprezentowała także trzy tańsze urządzenia, które debiutują na polskim rynku. K41S oraz K51S wyposażono w 6,5-calowe wyświetlacze HD+ o proporcjach 20:9, zaś model K61 w ekran o takiej samej przekątnej i proporcjach 19,5:9, który pracuje w rozdzielczości FHD+. Warto zauważyć, że każdy z wymienionych tu telefonów ma poczwórny układ optyczny, na który składa się aparat główny, szerokokątny, makro oraz czujnik głębi obrazu.

LG K41S

Choć w linii K znajdziemy tańsze urządzenia z mniej wydajnymi podzespołami, nie zabrakło w niej kilku technologii z górnej półki. Telefony wyposażono m.in. w system dźwięku przestrzennego 7.1 DTS:X 3D Surround Sound, moduł DualSIM oraz baterię o pojemności 4000 mAh. W poniższej tabelce przedstawiamy sugerowane ceny poszczególnych urządzeń oraz ich specyfikację: