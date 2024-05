Liam Neeson w samym sercu Iranu. Przy filmie pomagają byli członkowie jednostek specjalnych

fot. materiały prasowe

Guy Moshe wyreżyseruje swój czwarty film, czyli Hotel Tehran. Produkcja powstała na bazie pomysłu Bazzela Baza, byłego oficera grup specjalnych CIA. W napisaniu scenariuszu pomógł Mark Bacci, a w jednej z głównych ról wystąpi Zachary Levi. Wcieli się on w Tuckera, który przewodzi grupce zhańbionych weteranów wojennych z CIA, których prowadzi samo w serce Teheranu, by dokonać wielkiego skoku.

Do nowego thrilleru akcji dołączyła również legenda kina i podobnych filmów, czyli Liam Neeson.O jego angażu wypowiedział się reżyser produkcji:

Jestem niezmiernie podekscytowany witając Liama Neesona. To prawdziwy aktor i ikona naszej branży. Mężczyzna, którego gra, Larry, jest złożoną postacią inspirowaną prawdziwymi osobami. Wiem, że jego fani na całym świecie będą się radować widząc go w tej roli i nie mogę się doczekać, aby to ukazać.

Hotel Tehran - producentka o filmie

Producentka filmu, Wendy Sweetmore, zaznaczyła, że przy produkcji nadchodzącej produkcji pomagali byli członkowie jednostek specjalnych oraz przedstawiciele rządowych służb wywiadowczych:

Potrzeba armii, by opowiedzieć historię tego typu, a my mamy szczęście mieć doświadczenie byłych członków jednostek specjalnych oraz przedstawicieli rządowych służb wywiadowczych, którzy nam przewodzą. Wiemy, że pomogą nam w stworzeniu filmu i pokierują naszych aktorów, nieporównywalnego z nikim Liama Neesona i dynamicznego Zachary'ego Levi z autentycznością i troską na jaką zasługują.