Liga Sprawiedliwości - czy Snyder Cut ma scenę po napisach? Reżyser o postępie prac nad jego wersją

Źródło: materiały prasowe

Jak wiadomo wersja Snyder Cut widowiska Liga Sprawiedliwości zostanie udostępniona w 2021 roku na platformie HBO Max jako 4-częściowy miniserial. Trwają prace nad tą produkcją. Reżyser Zack Snyder postanowił zaktualizować status postępów. Otóż wyjawił, że 75 procent efektów wizualnych jest już gotowe, zatem Snyder Cut znajduje się już na ostatniej prostej.

Twórca ujawnił również, że jego wersja nie będzie miała sceny po napisach. Dla przypomnienia kinowa produkcja miała dwie. Jedną humorystyczną z udziałem ścigających się Supermana i Flasha a drugą, w której zobaczyliśmy Deathstroke'a i Lexa Luthora. Miała ona wprowadzić do sequela.

fot. materiały prasowe

W filmie tytułowa drużyna superbohaterów DC, w której skład wchodzą Batman, Wonder Woman, Superman, Flash, Aquaman i Cyborg, staje do walki z demonicznym Steppenwolfem, który chce zgromadzić trzy Mother Boxes potrzebne mu do podboju Ziemi.