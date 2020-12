Liga Sprawiedliwości - dlaczego reżyserka Wonder Woman 1984 nie obejrzała kinowej wersji filmu?

fot. materiały prasowe

Kinowa wersja widowiska Liga Sprawiedliwości nie spotkała się z ciepłym przyjęciem fanów. Wygląda na to, że Patty Jenkins, reżyserka obydwu części Wonder Woman zalicza się do tego grona, ponieważ nawet nie widziała projektu. W rozmowie z portalem CinemaBlend w czasie promocji Wonder Woman 1984 twórczyni została zapytana o to, czy oglądała Ligę Sprawiedliwości, aby zobaczyć jak został w niej poprowadzony wątek Diany. Odpowiedziała, że nie. Stwierdziła, że wszyscy reżyserzy filmów DCEU są również fanami, a czuła, że ta wersja pod wieloma względami zaprzecza temu, co zrobiła z Wonder Woman w pierwszym filmie oraz sequelu, nad którym wówczas już pracowała.

Materiały prasowe

Zaznaczyła jednak, że dzięki rozmowom ze Zackiem Snyderem poznała ogólny zarys historii Diany w produkcji. Nie chciała w solowych widowiskach o Dianie zaprzeczać temu, co powstało w Lidze, jednak musiała dać im również autonomiczny sznyt, co bardzo Snyder wspierał.