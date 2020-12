Wonder Woman 1984 - są recenzje krytyków. Czy to kolejny udany film DCEU?

fot. Warner Bros.

Wonder Woman 1984 już w Boże Narodzenie zadebiutuje we wszystkich otwartych kinach w USA oraz na platformie HBO Max. W filmie tytułowa bohaterka będzie musiała zmierzyć się ze swoją przyjaciółką, Barbarą Minervą, która stanie się Cheetah, ikoniczną antagonistką znaną z kart komiksów o Wonder Woman. Ponadto na drodze naszej heroiny stanie demoniczny miliarder, Maxwell Lord. W filmie losy bohaterki ponownie skrzyżują się z jej miłością z przeszłości, Steve'em Trevorem.

Otrzymaliśmy recenzje amerykańskich krytyków. Na ten moment Wonder Woman 1984 ma 86% pozytywnych recenzji w serwisie Rotten Tomatoes (42 pozytywne i 7 negatywnych), co daje średnią ocen na poziomie 7.20/10. Widzimy zatem, że większość recenzentów jest przychylnie nastawiona do nowego filmu Patty Jenkins. W wielu recenzjach możemy zobaczyć zachwyt nad oprawą wizualną filmu oraz sporą dawką akcji, która była tak potrzebna w tym trudnym czasie. Wonder Woman 1984 jest przy tym bardzo przyjemnym w odbiorze filmem. W jednej z recenzji autorka zwraca uwagę na podzielenie filmu wyraźnie na trzy części, z których dwie wypadają świetnie, zaś jedna jest o wiele słabsza. Kilku recenzentów jest zdania, że to nieco gorszy film od pierwszej odsłony, ale na bardzo podobnym poziomie. Jeśli więc podobała się wam pierwsza część, będziecie zadowoleni także i tym razem.

Chwalony jest również sposób, w jaki twórcy podeszli do satyrycznego przedstawienia epoki. Z filmu bije miłość, nadzieja i optymizm, co wypełnione zostało kapitalną akcją. Zdaniem niektórych dobrze wypada też warstwa humorystyczna w filmie. Z kolei negatywne recenzje zwracają uwagę na nadmiar elementów, pomieszanie i narracyjny bałagan. Całość jest mocno rozległa i nie pomaga też długi metraż filmu. Czuć z ekranu wielkie aspiracje, które ostatecznie nie zostały spełnione. Pojedyncze głosy zwracają uwagę na problematyczne wykorzystanie lat 80., ponieważ wypadają czasem niezamierzenie kiczowato. W większości dominuje jednak zadowolenie nowym filmem z udziałem Gal Gadot. Recenzję nowego filmu DCEU możecie przeczytać także na naszej stronie.

W obsadzie produkcji znajdują się Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal i Gabriella Wilde.

Wonder Woman 1984 - premiera filmu w Polsce została zaplanowana na 22 stycznia 2021 roku. 25 grudnia trafi do HBO Max w USA.