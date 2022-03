DC potwierdza: oto nowy skład Ligi Sprawiedliwości. Darkseid przejmie kontrolę nad Doomsdayem

DC

Serwis Comic Book Resources zaprezentował na swojej stronie galerię okładek z zeszytu Dark Crisis #1, pierwszej z zasadniczych odsłon nadchodzącego wydarzenia Mroczny Kryzys. Przypomnijmy, że w opowieści tej dojdzie do fundamentalnych zmian w całym multiwersum DC: Liga Sprawiedliwości zmieni swój skład, a nowa generacja bohaterów stanie do walki ze złoczyńcą o imieniu Pariah (znamy go z komiksu Kryzys na Nieskończonych Ziemiach), który wykorzystując wszechpotężną moc Wielkiej Ciemności chce zniszczyć Ziemię-0 i przywrócić do istnienia swój macierzysty świat.

Nowy event będzie kontynuował wątki z zeszytu Justice League #75, w którym tytułowa grupa bohaterów zmierzy się ze złożoną z największych złoczyńców DC Mroczną Armią. W wyniku tej walki aż 9 z 10 członków drużyny straci życie; w jej skład wchodzą obecnie Clark Kent/Superman, Bruce Wayne/Batman, Diana Prince/Wonder Woman, John Stewart/Green Lantern, J'onn J'onnz/Marsjański Łowca, Arthur Curry/Aquaman, Oliver Queen/Green Arrow, Kendra Saunders/Hawkgirl, Dinah Laurel Lance/Black Canary oraz Zatanna.

Właśnie upublicznione grafiki potwierdzają, że nową wersję Ligi Sprawiedliwości utworzą Jon Kent/Superman, Tim Fox/Batman, Yara Flor/Wonder Woman, Jackson Hyde/Aquaman i Sojourner "Jo" Mullein/Green Lantern. Inny z materiałów pokazuje z kolei Darkseida, który trzyma na łańcuchu Doomsdaya - kontekst tej sytuacji nie jest na razie jasny.

Zobaczcie sami:

Dark Crisis #1 - okładki

Zeszyt Dark Crisis #1 zadebiutuje w USA 7 czerwca.