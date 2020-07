Liga Sprawiedliwości - dlaczego Ray Fisher nie zdradził szczegółów toksycznej atmosfery przy dokrętkach filmu?

fot. Warner Bros

1 lipca Ray Fisher, który w filmie Liga Sprawiedliwości wcielał się w rolę Cyborga zdradził na swoim Twitterze, że na planie dokrętek do projektu panowała toksyczna atmosfera stworzona przez reżysera tego etapu prac, Jossa Whedona. Ten podobno traktował całą obsadę i ekipę w sposób obrzydliwy, nieprofesjonalny, obraźliwy i nie do zaakceptowania. Jednak aktor nie zdradził szczegółów tego procederu. Fisher postanowił to wyjaśnić. Stwierdził, że nadal obowiązuje go umowa poufności i musi uważać, co mówi na temat projektu, aby nie narazić się na postępowanie prawne. Przeprosił ludzi, którzy szukali szczegółów na ten temat, że nie może ich w tej chwili wyjawić.

fot. Warner Bros.

Dla przypomnienia w 2021 roku na HBO Max trafi tak zwane Snyder Cut filmu, czyli wersja nakręcona przez Zacka Snydera, bez ingerencji wytwórni i Whedona w dokrętkach. W obsadzie produkcji oprócz Fishera znajdują się między innymi Gal Gadot, Henry Cavill, Ben Affleck, Jason Momoa i Ezra Miller.