Liga Sprawiedliwości - ruch #RestoreTheSnyderVerse ponownie zyskuje na popularności

Film Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera trafił na platformę HBO Max (w Polsce HBO GO) w marcu 2021 roku i szybko zyskał ogromną popularność. To sprawiło, że ruch fanowski ReleaseTheSnyderCut zamienił się w ruch RestoreTheSnyderVerse, ponieważ wielbiciele chcieli zobaczyć, co dalej z uniwersum DC na ekranie mógł zrobić Zack Snyder.

W czasie prezentacji serwisu HBO Max w Europie prezes Warner Media EMEA and Asia, Priya Dogra, określiła Ligę Sprawiedliwości Zacka Snydera jako „globalny fenomen”, gdy mówiła o tym, że film będzie dostępny na platformie.

Te słowa ponownie rozbudziły pragnienie fanów, by zobaczyć kontynuację reżyserskiej wersji DC Universe. Tak bardzo, że ruch #RestoreTheSnyderVerse ponownie zaczął zdobywać popularność na Twitterze.

W filmem tytułowa drużyna największych herosów uniwersum DC, w której skład wchodzą między innymi Batman, Wonder Woman i Superman, musi zmierzyć się z demonicznym, kosmicznym najeźdźcą Steppenwolfem, który pragnie zgromadzić trzy artefakty, tak zwane Mother Boxes.