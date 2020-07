Watchmen: DC zapowiada nowy spin-off. Bohaterem będzie Rorschach

Źródło: DC

Rorschach będzie nową miniserią komiksową od DC Comics, która rozgrywa się w uniwersum Watchmen Alana Moore'a. Za tę dość długą (12 zeszytów!) serię odpowiada Tom King (Batman, The Vision), a także Jorge Fornés, Dave Stewart i Clayton Cowles. Spin-off rozgrywać się będzie 35 lat po wydarzeniach z klasycznych Strażników, a jego głównym bohaterem będzie detektyw usiłujący rozwiązać zagadkę powrotu Rorschacha wiele lat po jego rzekomej śmierci. Komiks skupi się na dziedzictwie tego antybohatera.

Podobnie jak serial od HBO i oryginał z 1986 roku, będzie to bardzo polityczna rzecz. Wściekła - mówi King. - Cały czas jesteśmy przecież tacy wściekli. Musimy coś zrobić z tym gniewem. Seria nazywa się Rorschach nie z powodu samego Rorschacha, a dlatego, że to, co dojrzysz w tych postaciach, powie ci więcej o tobie samym, niż o nich.

Poniżej zobaczycie okładkę i kilka opublikowanych plansz.

Rorschach #1 - premiera zeszytu odbędzie się już 13 października 2020 roku w ramach DC Black Label.