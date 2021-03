Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera - wideorecenzja

Czekaliśmy, walczyliśmy i doczekaliśmy się. Choć jeszcze niedawno wydawało się to niemożliwe, to Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera naprawdę ujrzała światło dzienne. Pomijając wszelkie przyczyny, dlaczego ostatecznie film się pojawił, jest to sytuacja właściwie bezprecedensowa, a najbardziej podobnym przykładem jest prawdopodobnie przypadek Supermana II w reżyserii Richarda Donnera. W przypadku filmu z 1980 roku pierwotna wersja reżyserska okazała się zdecydowanie lepsza. Czy Liga Sprawiedliwości ojca założycie Zacka Snydera to również film, który spełnia oczekiwania? Zobaczcie naszą wideorecenzję.

