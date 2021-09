Limitowany Xbox Shang-Chi trafi do jednego twitterowego szczęśliwca

Źródło: Microsoft

Tuż przed kinowym debiutem Shang-Chi i legendy dziesięciu pierścieni Microsoft poinformował o uruchomieniu twitterowej akcji promocyjnej, w ramach której do wygrania będzie konsola Xbox Series X oraz kontroler. Nie jest to jednak sprzęt w klasycznej, sklepowej wersji, a limitowany egzemplarz nawiązujący swoją stylistyką do wspomnianej marvelowskiej produkcji.

Niestety, Microsoft nie zaprezentował konsoli w pełnej krasie. Z twitterowego zdjęcia można wywnioskować, że obudowę Series X przyozdobiono tym samym logo, które znajdziemy na materiałach promujących Shang-Chi i legendę dziesięciu pierścieni. Prawdopodobnie w podobny sposób zmodyfikowano limitowaną wersję xboksowego kontrolera.

Nowy model nie pojawi się jednak w regularnej dystrybucji. Microsoft przekaże go jednemu z twitterowych szczęśliwców:

Aby wziąć udział w losowaniu tej nietuzinkowej konsoli, wystarczy zaobserwować konto Xboxa na Twitterze, retweetować wpis konkursowy, dodać do niego hashtag promocyjny i liczyć na łut szczęścia.

Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane do 18 września, a laureat zostanie powiadomiony o wygranej 21 września.