Locke & Key - zwiastun 2. sezonu. Tajemniczy nowy klucz, nie było go w komiksach

Fot. Netflix

Locke & Key to serial dostępny na Netflixie, stworzony na podstawie komiksów o tym samym tytule, które napisał Joe Hill, a zilustrował Gabriel Rodriguez. 2. sezon produkcji będzie miał premierę 22 października 2021 roku, a poniżej można obejrzeć promujący go zwiastun. Materiał wideo pokazuje, że powstanie zupełnie nowy klucz, jednak nieznane są jeszcze moce tego artefaktu. Co ciekawe, nie ma tego wątku w komiksach, więc serial wyznacza tym zupełnie nową ścieżkę. Nie wiadomo, jakie jeszcze zmiany zostaną wprowadzone w stosunku do oryginału.

Locke & Key - zwiastun 2. sezonu serialu

Locke & Key 2 - fabuła, obsada i zdjęcia

Zwiastun pokazuje, że Nina Locke (Darby Stanchfield) dalej próbuje sobie poradzić ze stratą męża, nieświadoma tego, że jej dzieci wciąż eksperymentują z magicznymi kluczami, które znalazły w nowym domu. Tyler (Connor Jessup), Kinsey (Emilia Jones) i Bode (Jackson Robert Scott) wciąż próbują rozwikłać, do czego dokładnie służą i jakie niebezpieczeństwo skrywają. Ich nieostrożność może doprowadzić do tragedii.

Locke & Key - sezon 2

W obsadzie znajdują się też Petrice Jones, Bill Hecke, Thomas Mitchell Barnett, Coby Bird, Jesse Camacho, Asha Bromfield, Griffin Gluck Hallea Jones, Aaron Ashmore, Liyuo Abere i Brendan Hines. Carlton Cuse i Meredith Averil powrócą jako showrunnerzy.