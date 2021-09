Locke & Key - pierwszy teaser promujący 2. sezon serialu Netflixa

fot. Netflix

Locke & Key jeszcze w tym roku zadebiutuje wraz z 2. sezonem. Do sieci trafił pierwszy materiał wideo promujący nadchodzącą odsłonę dobrze ocenianego serialu Netflixa. Możecie go zobaczyć poniżej. Oficjalna data premiery to 22 października 2021 roku.

Przypomnijmy, że projekt oparty jest na komiksie Joe Hilla i Gabriela Rodrigueza. Serial opowiada historię trójki rodzeństwa, które ze swoją matką Niną wprowadza się do starego domu należącego do rodziny ich tragicznie zmarłego ojca. Dzieci odkrywają, że posiadłość kryje wiele tajemnic, a klucze do różnych drzwi w rezydencji mają magiczną moc zamieniania ludzi w duchy lub wymazywania pamięci.