Locked Down - zwiastun filmu. Anne Hathaway w pandemicznym heist movie od twórcy Na skraju jutra

Locked Down to heist movie, który powstał w czasie pandemii koronawirusa. Miał on skromny budżet, ponieważ większość produkcji miała problemy z uruchomieniem podczas światowej blokady. HBO Max, które wykupiło prawa do projektu zaprezentowało pierwszy zwiastun. Wideo możecie obejrzeć poniżej.

Akcja filmu rozgrywa się w Londynie. Para, która praktycznie już się rozstała musi spędzić czas w jednym miejscu z powodu kwarantanny wywołanej pandemią koronawirusa. Znajdują jednak światełko w tunelu dla swojego związku. Otóż ma być nim wspólny napad na Harrodsa, luksusowy dom handlowy w Londynie.

W obsadzie znajdują się Anne Hathaway, Chiwetel Ejifor, Stephen Merchant, Mindy Kaling, Lucy Boynton, Dulé Hill, Jazmyn Simon, Ben Stiller i Ben Kingsley. Reżyseruje Doug Liman (Na skraju jutra) na podstawie scenariusza autorstwa Stevena Knighta (Peaky Blinders)

Locked Down - premiera filmu na HBO Max 14 stycznia.