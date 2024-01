Lockerbie – nowy serial o tragicznej w skutkach katastrofie lotniczej. Colin Firth z główną rolą

fot. Twentieth Century Fox

Lockerbie to nowy serial Sky i platformy Peacock, który przedstawi prawdziwą historię katastrofy lotniczej z 1988 roku, w której zginęło ponad 250 osób. Potwierdzono, że w głównej roli zobaczymy Colina Firtha, który wcieli się w pogrążonego w żałobie ojca, szukającego sprawiedliwości dla rodzin ofiar.

Lockerbie - o czym będzie?

Serial opowie o jednej z największych katastrof lotniczych w historii, która miała miejsce 21 grudnia 1988 roku w Lockerbie w Szkocji. Samolot Pan Am Flight 103 nagle eksplodował 38 minut po starcie. W zdarzeniu zginęło 259 pasażerów i członków załogi, a także 11 mieszkańców spokojnego miasteczka, na który spadły szczątki samolotu.

Colin Firth wcieli się w doktora Jima Swire’a, który w katastrofie stracił swoją córkę Florę. Wraz z żoną Jane starali się dowieść prawdy stojącej za przyczyną katastrofy i czy można byłą ją uniknąć.

Lockerbie bazuje na książce Swire’a i Petera Biddulph zatytułowanej The Lockerbie Bombing: A Father’s Search for Justice. Scenariusz do serialu napisali David Harrower oraz Maryam Hamidi. Za kamerą stanęli Otto Bathurst oraz Jim Loach. Za produkcję odpowiada Carnival Films, które jest częścią Universal International Studios, oraz Sky Studios.

Zdjęcia do serialu rozpoczną się za kilka tygodni. Miniserial będzie liczył pięć odcinków.