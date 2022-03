Aligator Loki - Wasz ukochany wariant z MCU dostaje własną serię. Thor nosi go jak dzidziusia

Marvel

Pod koniec zeszłego tygodnia Dom Pomysłów oficjalnie ogłosił, że Aligator Loki (znany również jako Croki), wprowadzony do MCU w serialu Loki i cieszący się olbrzymią popularnością wariant, doczeka się własnej serii komiksowej. Złożony z 12 części cykl, za który odpowiadają m.in. Alyssa Wong i Robert Quinn, ukazał się pod szyldem Infinity Comic wyłącznie na platformie Marvel Unlimited - subskrybenci mają już okazję zapoznać się z premierową odsłoną.

Nie ulega wątpliwości, że nowa opowieść będzie w pierwszej kolejności skierowana do najmłodszych czytelników. I tak na początku historii Thor zmierzył się z Lokim na Bifroście - przegrywający ten pojedynek bóg podstępu zdecydował się ostatecznie uciec z placu boju za pomocą dopiero co otwartego portalu. Gdy Thor chciał chwycić Lokiego, zamiast niego nieoczekiwanie wyciągnął z bramy czasoprzestrzennej maleńkiego aligatora.

Później sprawy przybierają jeszcze dziwniejszy obrót. Bóg burzy zabiera bowiem Aligatora Lokiego do ulokowanego w Asgardzie parku rozrywki, gdzie obaj korzystają z coraz to nowszych atrakcji, zaprzyjaźniając się ze sobą w błyskawicznym tempie. Warto też zwrócić uwagę na to, że Croki nie posiada zdolności mowy - Thor musi więc szukać różnych sposobów na to, aby komunikować się ze swoim podopiecznym.

Oto materiały promocyjne:

Alligator Loki #1 - materiały promocyjne

Pod szyldem Inifnity Comic ukazują się opowieści, w których głównymi bohaterami są mniej znane zwierzęta z całego multiwersum Domu Pomysłów. Samodzielnych historii doczekali się już m.in. Jeff the Land Shark i marvelowskie koty.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.