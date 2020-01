Loki ma wprowadzić do MCU pierwszą transpłciową postać. Kim jest Sera?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Już od kilku miesięcy pojawiały się pogłoski, według których włodarze Marvel Studios zamierzają pokazać pierwszą transpłciową postać w MCU - przypomnijmy, że termin ten odnosi się do osób, których tożsamość i ekspresje płciowe są odmienne od tych kulturowo związanych z płcią, do których zostały one przypisane w momencie urodzenia. Według portalu The Illuminerdi taką bohaterkę zobaczymy w serialu Loki, który znajdzie się w ofercie platformy Disney+ - miałaby nią być Sera.

W komiksach Sera początkowo wchodziła w skład grupy pozbawionych skrzydeł aniołów płci męskiej, znanej jako Pustelnicy - jako jedyna z nich postać ta identyfikowała się jako kobieta. Co więcej, Sera zawarła również związek małżeński z Angelą, adoptowaną siostrą Lokiego i przyrodnią siostrą Thora.

Według dziennikarskich rewelacji bohaterka będzie ważną postacią drugoplanową. W ogłoszeniu castingowym wspomina się o "mężczyźnie lub kobiecie w wieku od 20 do 40 lat". Postać ma zagrać we wszystkich 6 odcinkach, z możliwością przedłużenia kontraktu na 2. sezon produkcji.

Sera i Angela

Prezes Marvel Studios, Kevin Feige, kilka tygodni temu tak odpowiedział na pytanie o to, czy w MCU zobaczymy postać transpłciową:

Tak, z całą pewnością tak. Bardzo szybko, w produkcji, którą już tworzymy.

Serial Loki ma zadebiutować w Disney+ na wiosnę przyszłego roku.