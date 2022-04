Loki - premiera serialu w Polsce. Kiedy trafi do Disney+?

fot. Disney

Disney+ Polska oficjalnie ogłosiło na Instagramie, że premiera całego pierwszego sezonu serialu Loki w Polsce odbędzie się 14 czerwca. Trafi więc on od razu do platformy wraz z jej startem w naszym kraju. Wiemy, że dla wielu ta informacja może wydawać się oczywista, ale biorąc pod uwagę sytuacje z innymi platformami, gdy oczywistości nie trafiły do niej na premierę, to potwierdzenie jest istotne dla fanów MCU. A pamiętajmy, że nie każdy fan MCU śledzi każdy news, bo po prostu lubi te filmy i będzie chciał poznać seriale. W takiej sytuacji ta informacja jest dla takiej osoby cenna.

Loki - o czym jest serial?

Historia wychodzi od sceny kradzieży Tesseraktu przez Lokiego w filmie Avengers: Koniec gry. Bohater zostaje zmuszony do pracy dla organizacji monitorującej linie czasu. Aby zapobiec katastrofie, bóg oszustwa zaczyna podróżować w czasie i zmieniać historię ludzkości.

Tom Hiddleston gra tytułową rolę, a towarzyszy mu m.in. Owen Wilson. Za sterami stoi Michael Wauldron, który zdobył za ten serial uznanie i pochwały. Loki może być istotny dla zrozumienia fabuły filmu Doktor Strange w multiwersum obłędu, ponieważ koncept multiwersum pojawił się w MCU tutaj po raz pierwszy. Wauldron jest również scenarzystą tej kinowej produkcji.