Marvel - Loki oddał tytuł boga kłamstw [SPOILER]. 2 postacie podniosły Mjolnir!

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Marvel w ostatnich odsłonach serii Thor ze scenariuszem Donny'ego Catesa pokazywał wielką bitwę o Asgard, w trakcie której ziemskie alter ego boga burzy i piorunów, Donald Blake, zmierzył się z całą armią wojowników i próbował zniszczyć Drzewo Świata, Yggdrasil. 14. odsłona cyklu zdradza finał starcia; w jego następstwie Loki zrzekł się tytułu boga kłamstw, a kolejna postać podniosła Mjolnir.

Przypomnijmy, że naprzeciw Blake'a stanęli m.in. Odyn, Walkiria/Jane Foster, Doktor Strange, Loki i Throg, z kolei sam Thor stawił się na placu boju, przenosząc swoją świadomość do zbroi Destroyera. Warto odnotować, że w trakcie batalii Mjolnirem posługiwał się najpierw Blake (nie jest tego godny, jednak umożliwiła mu to wszechpotężna moc Odyna), później zaś - po raz kolejny w komiksach - Beta Ray Bill. Co intrygujące, ten ostatni przechwycił artefakt wtedy, gdy leciał on w kierunku przyzywającego go Wszechojca.

Beta Ray Bill zdołał powalić Mjolnirem Blake'a, który został później obezwładniony przez Najwyższego Maga. Koniec końców cielesną formę ponownie przybrał Thor, w glorii chwały odzyskując młot.

Po walce doszło do debaty nad tym, co zrobić z Blakiem. Donald błagał Odyna, aby ten go zabił, jeśli tylko zamierza znów wtrącić go do więzienia. Wszechojciec był gotowy spełnić prośbę, jednak powstrzymali go wspólnie Loki i Thor. Pierwszy z nich obiecał zająć się Donaldem, oficjalnie przekazując mu także swój tytuł boga kłamstw.

Tak prezentowały się powyższe wydarzenia:

Thor #14 - plansze

Amerykańskie portale popkulturowe podkreślają, że przed premierą serialu Loki twórcy komiksów Marvela stopniowo zmieniają wizerunek postaci w taki sposób, aby nie był on dłużej postrzegany wyłącznie jako złoczyńca.