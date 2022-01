Lootbox z kartami graficznymi to znak naszych czasów

Źródło: Amazon / IGRNG

Trudna sytuacja branży technologicznej zmusiła wielu graczy do odsunięcia w czasie modernizacji komputera gamingowego, gdyż ceny kart graficznych osiągają obecnie horrendalne wartości. Pewien użytkownik japońskiej witryny Amazon wpadł na pomysł, jak zarobić na tej sytuacji. Przeniósł popularny model biznesowy z gier free-to-play do rzeczywistości. Sprzedaje lootboxy z kartami graficznymi.

Na aukcji Surprise blind box IGRNG wystawił gamingowe pudełko-niespodziankę, za które zażyczył sobie 100 dolarów. Ci, którzy zdecydują się na zakup jednego z wystawionych zestawów, otrzymają losowo wybraną kartę od NVIDII bądź AMD. Sprzedający nazwał swoją aukcję „Przygodą o odwadze i szczęściu”, w której najwięksi szczęśliwcy mogą zgarnąć podzespoły z linii NVIDIA RTX 30 oraz AMD RX6000.

Choć cena tego lootboxa może wydawać się wygórowana, jeśli komuś udałoby się znaleźć w nim topowy model RTX 3090 na pewno byłby zadowolony z dokonanego zakupu. Niestety, większość klientów otrzyma dokładnie to, za co zapłacili, czyli przestarzałe podzespoły za wygórowaną cenę. W puli znajduje się bowiem zaledwie 2% kart z najnowszych generacji, 4% kart z linii RTX 20 i RX5000, 8% kart z linii GTX 10 oraz RX500 i 16% kart GTX serii 9 oraz RX300. Pozostałe 70% kart to modele z niższych, niesprecyzowanych linii produktowych. Warto także zauważyć, że w puli są zarówno używane jak i nowe modele. Choć IGRNG zapewnia, że wszystkie karty z linii NVIDIA RTX 30 oraz AMD RX6000 to nieużywane modele.

Cała ta zabawa może wydawać się oburzające oraz irracjonalna, ale stanowi doskonały komentarz współczesnej branży gamingowej, w której lootboxy uprzykrzają życie graczom, a zdobycie topowej karty graficznej w rozsądnej cenie można porównać do wygrania na loterii. Ale takie nietuzinkowe poczucie humoru najprawdopodobniej nie przypadło do gustu administracji Amazonu, gdyż sprzedaż tych lootboxów jest aktualnie zawieszona.

