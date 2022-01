Android 11 trafi do wszystkich użytkowników NVIDIA Shield TV

Źródło: NVIDIA

Tym, co odróżnia urządzenia z Androidem od tych z iOS-em, jest m.in. okres wsparcia technicznego ze strony producenta. Apple dba o to, aby nawet wiekowe sprzęty działały z najnowszą odsłoną ich systemu operacyjnego, zaś użytkownicy androidofonów przyzwyczaili się do tego, że cykl życia ich urządzeń wynosi ok. 2-3 lat. Po tym czasie producenci najczęściej przestają na bieżąco aktualizować swoje produkty o nowe funkcje wdrażane w kolejnych wydaniach systemu Google.

NVIDIA nie wpisuje się w ten schemat, o czym najlepiej świadczy najnowsza aktualizacja Software Experience Upgrade 9.0 dla pudełek strumieniujących Shield TV. Korporacja poinformowała, że wszystkie sprzęty z tej serii otrzymają aktualizację do Androida 11, w tym m.in. pierwszy model wypuszczony na rynek w 2015 roku.

Aktualizacja wprowadzi kilka istotnych nowości w tym łatkę bezpieczeństwa z września 2021 roku czy nową klawiaturę Google Keyboard przystosowaną do korzystania z wyszukiwania głosowego, która przyda się m.in. do przeszukiwania aplikacji VoD w poszukiwaniu interesujących filmów oraz seriali. Warto wspomnieć także o dodaniu obsługi słuchawek wykorzystujących technologię aptX Bluetooth oraz możliwości automatycznego rozłączania urządzeń Bluetooth w trybie uśpienia, aby oszczędzić ich baterię.

Kilka nowości szczególnie spodoba się tym, którzy zakupili Shield TV z myślą o graniu w chmurze. Experience Upgrade 9.0 wprowadza bowiem wsparcie dla nowych modeli myszek i klawiatur bezprzewodowych, odświeżoną aplikację Twitcha umożliwiającą jednocześnie streamowanie i granie w wysokiej rozdzielczości oraz obsługę przycisku Stadia dla kontrolerów Xbox, PlayStation oraz Shield.

Zobacz także:

