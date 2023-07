Secretlab z nowym fotelem dla fanów League of Legends. Tak prezentuje się Titan Evo w edycji Jhin

fot. Secretlab

Singapurska firma Secretlab oferuje swoje fotele w wielu różnych wariantach kolorystycznych, a niedawno zapowiedziano kolejny. Jhin Edition, bo tak zwie się nowy model, powinno przypaść do gustu przede wszystkim graczom League of Legends, bo design fotela nawiązuje do jednego z bohaterów tej popularnej produkcji, Jhina.

Secretlab TITAN Evo Jhin Edition dostępny jest jedynie w wersji z tapicerką z hybrydowej sztucznej skóry Secretlab Neo. Zainteresowani mogą zdecydować się na jeden z dwóch rozmiarów: standardowy (od od 170 do 189 cm wzrostu i do 100 kg wagi) lub XL (181-205 cm i od 80 do 180 kg). Jego cena zaczyna się od 674 euro, a planowany termin wysyłki ustalono na 14 września.

Secretlab Titan Evo Jhin Edition - zdjęcia

Secretlab Titan Evo Jhin Edition

Nasz test fotela Secretlab Titan Evo 2022 możecie znaleźć w tym miejscu.