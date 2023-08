Assassin's Creed Mirage boi się konkurencji? Premiera gry została... przyśpieszona

fot. Ubisoft

Ubisoft zmienił datę premiery Assassin's Creed Mirage na czwartek, 5 października 2023 roku. To o tydzień wcześniej niż pierwotnie zapowiadano. Zmiana ta oznacza, że Mirage będzie miało większą przerwę od innych potencjalnych hitów z debiutami zaplanowanymi na ten sam miesiąc. Warto bowiem przypomnieć, że 17 października na rynek trafi Alan Wake 2, trzy dni później zadebiutuje Marvel's Spider-Man 2 i Super Mario Bros. Wonder, a od 28 października będziemy mogli grać w Lords of the Fallen.

Akcja Assassin's Creed Mirage osadzona została w Bagdadzie, a sama gra ma być powrotem serii do korzeni. Mniejszy nacisk zostanie położony na mityczne istoty i boskie zdolności, a większy na skradanie i działanie w ukryciu. Obszarem działań graczy będzie też zdecydowanie mniejsza mapa niż w poprzedniczkach. Głównym bohaterem tej przygody będzie Basim, a więc postać, którą poznaliśmy w AC: Valhalla. Co ciekawe, Mirage początkowo planowane było jako rozszerzenie do tej produkcji, a nie samodzielny tytuł.