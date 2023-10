Starfield - smartwatch z edycji kolekcjonerskiej podatny na usterki? Gracze informują o problemach

fot. youtube.com

W skład edycji kolekcjonerskiej Starfield wchodził między innymi smartwatch inspirowany zegarkiem noszonym przez postać gracza. Chociaż od premiery gry minął dopiero nieco ponad miesiąc, to w sieci już teraz można znaleźć doniesienia, że gadżet może być awaryjny. Swoją historią podzielił się użytkownik Reddita o pseudonimie Tovrin, który ujawnił, że jego zegarek odmówił posłuszeństwa po około 5 tygodniach.

Do wystąpienia usterki miało dojść po tym, jak Tovrin zostawił smartwatch na ładowarce. Na szczęście wygląda na to, że cała sprawa zakończy się happy endem, bo Bethesda miała skontaktować się z graczem i poprosiła go o dowód zakupu i jego adres, więc najprawdopodobniej otrzyma on nowe urządzenie.

Pod wpisem użytkownika można znaleźć kilka komentarzy innych osób, które informują o podobnych problemach. Na ten moment ciężko jednak stwierdzić czy są to odosobnione przypadki, czy też gadżet ma jakąś poważniejszą wadę, która daje się we znaki po pewnym czasie lub w określonych warunkach, na przykład po kilkukrotnym naładowaniu baterii.