Lost w stylu Detektywa? Był plan na spin-off kultowych Zagubionych

fot. materiały prasowe

Lost to jeden z najpopularniejszych seriali w historii. Pomimo kontrowersji i krytyki finału cieszy się on nadal znakomitą popularnością. Ken Leung, który grał Milesa Straume'a od 4. sezonu w rozmowie z The Independent zdradził ciekawostkę o planie na spin-off, który nigdy nie został zrealizowany.

Lost - spin-off w stylu Detektywa

Okazuje się, że telewizja ABC na poważnie rozważała dość nietypowy spin-off. Jego bohaterami mieli być Miles Straume oraz James Ford aka Sawyer grany przez Josha Hollowaya. Ken Leung został zapytany o potencjalne wskrzeszenie serialu i czy byłby zainteresowany powrotem.

- Był rozważany pomysł na spin-off w stylu Detektywa z Milesem i Sawyerem, ale to byłoby tak bardzo samodzielne, że nie sprawiłoby wrażenia kontynuacji Zagubionych. Poza tym, to tak. Nie ma w Zagubionych niczego, co budowało by u mnie wrażenie: "nigdy nie chcę do tego wracać". Dlatego być może chętnie bym to zrobił. Wróciłbym na Hawaje. Kiedy myślę o Zagubionych, nie myślę za bardzo o samym serialu, co bardziej o Hawajach. Pewnie to wszystko i tak zależałoby od pomysłu i kto jeszcze miałby wrócić.

Sawyer i Miles w 6. sezonie pracowali razem jako detektywi z Los Angeles w jednym ze specyficznych wątków poza wyspą, więc prawdopodobnie w teorii to mógłby być punkt wyjścia dla pomysłu na spin-off.

Chociaż wszyscy twórcy często są pytani o potencjalną kontynuacją, żadnych planów nie poczyniono.