Lost: Zagubieni - Daniel Dae Kim chętny na powrót do serialu. Czy jest szansa na kontynuację?

Daniel Dae Kim pojawił się na premierze serialu Awatar: Ostatni władca wiatru od Netflixa. Aktor został zapytany przez dziennikarza serwisu Screen Rant o jego ewentualny powrót do Lost: Zagubieni, gdyby miał powstać kolejny sezon. Kim miał okazję wcielić się w Jin-Soo Kwona we wszystkich sezonach popularnej serii od J.J. Abramsa i Jeffreya Liebera.

Lost: Zagubieni - Daniel Dae Kim chce ponownie zagrać w serialu

Aktor stwierdził, że bez wahania powróciłby do Lost: Zagubionych:

To nie zależy ode mnie, tylko od twórców i ich wizji, bo na tym zawsze opierali się Lost: Zagubieni. Ale jeśli zadzwonią z propozycją, to odbiorę telefon.

Obecnie nie ma żadnych wiarygodnych doniesień, że serial miałby powrócić w jakiejkolwiek formie. Gdyby jednak do tego doszło, należałoby spodziewać się restartu serii, zamiast kolejnego sezonu. Przypomnijmy, że finałowy szósty sezon rozwiązał najważniejszą zagadkę, więc twórcom byłoby ciężko kontynuować tę historię.

Lost: Zagubieni - o czym jest serial?

Po tajemniczej katastrofie samolotu, 48 osób pozostaje zdanych na własne siły na wyspie Pacyfiku... mile poza kursem. Szybko staje się oczywiste, że będą musieli poradzić sobie nie tylko z siłami natury, ale także z sekretami wyspy, jak Dharma Initiative, tajemniczymi cyframi, Innymi oraz dziwnym czarnym dymem, a to tylko kilka z wielu sekretów wyspy... Jest znacznie więcej niż widać na pierwszy rzut oka. Okazuje się, że każdy jest połączony w jakiś sposób i, że każdy ma cel, by żyć na wyspie... i jakiś, by umrzeć.