Lost: Zagubieni – aktor broni kontrowersyjnego finału. Ujawnia dalsze losy swojego bohatera

fot. materiały prasowe

Pod koniec maja zakończenie serialu Lost: Zagubieni będzie obchodzić swoją czternastą rocznicę. W produkcji zagrał Michael Emerson, który miał okazję wystąpić w Falloucie od Amazona. W wywiadzie dla Jake's Takes aktor został zapytany o jego reakcję na finał serialu, który podzielił wielu widzów.

Lost: Zagubieni - Michael Emerson o zakończeniu historii swojej postaci

W Lost: Zagubieni aktor wcielił się w Bena Linusa, który po raz pierwszy pojawił się w drugim sezonie. Postać miała szybko zniknąć z ekranu, ale w trzecim sezonie Emerson awansował do regularnej obsady serialu, tworząc jednego z najważniejszych antagonistów i ostatecznie jedną z najbardziej złożonych postaci w serialu.

Po latach Emerson przyznał, że finał Lost: Zagubionych jest wspaniałe, ale aktor wciąż spotyka się z narzekaniami fanów, dla których jest to największy zarzut wobec tej produkcji. Aktor odniósł się również do zakończenia wątku jego postaci, w której Ben Linus pozostaje na ławce przed kościołem, zamiast dołączyć do innych postaci, którzy pogodzili się ze swoim losem.

Emerson uważa, że Linus w końcu wszedłby do kościoła, aby zaznać szczęścia:

Tak, myślę, że w końcu to zrobi, ale będzie musiał przejść przez kilka żyć i prowadzić je z większym sukcesem niż poprzednie. Będzie musiał znaleźć swojego lustrzanego odkupiciela, żeby potem wejść do kaplicy i odejść z innym, jak na końcu szekspirowskiej komedii, wszyscy idą parami odnajdując szczęście lub niebo.

Lost: Zagubieni - o czym jest serial?

Po tajemniczej katastrofie samolotu, 48 osób pozostaje zdanych na własne siły na wyspie Pacyfiku... mile poza kursem. Szybko staje się oczywiste, że będą musieli poradzić sobie nie tylko z siłami natury, ale także z sekretami wyspy, jak Dharma Initiative, tajemniczymi cyframi, Innymi oraz dziwnym czarnym dymem, a to tylko kilka z wielu sekretów wyspy... Jest znacznie więcej niż widać na pierwszy rzut oka. Okazuje się, że każdy jest połączony w jakiś sposób i, że każdy ma cel, by żyć na wyspie... i jakiś, by umrzeć.