Lost: Zagubieni - ranking najlepszych postaci z serialu. Sawyer i John Locke wysoko, ale tylko spójrzcie na 7. miejsce

fot. ABC

Zagubieni był jednym z najpopularniejszych seriali w latach 2004-2010. Wielowątkową i wciągającą historię rozbitków lotu 815, którzy trafili na pozornie niezamieszkałą tropikalną wyspę śledziło miliony widzów na całym świecie. Fabuła była pełna tajemnic, a także nie raz zaskakiwała zwrotami akcji oraz świetnymi cliffhangerami. Z kolei charakterystyczne retrospekcje przybliżały nam przeszłość głównych bohaterów, których było naprawdę wielu. Choć finał Zagubionych nie wszystkim przypadł do gustu to mimo wszystko wciąż wielu widzów odczuwa nostalgię oraz sentyment do tych postaci oraz kapitalnego pomysłu na historię, która pozwalała tworzyć różne teorie, jak potoczą się losy tych, co przetrwali katastrofę samolotu.

Z okazji 20-lecia premiery tego kultowego serialu przedstawiamy ranking najlepszych postaci według serwisu Ranker. O kolejności zadecydowały głosy użytkowników. Czy wasi ulubieńcy znaleźli się na wysokich miejscach zestawienia? Dajcie znać w komentarzach.

Lost: Zagubieni - ranking najlepszych postaci

60. Ilana Verdansky (Zuleikha Robinson)