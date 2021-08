Lucyfer 6 - zwiastun finałowego sezonu. Takiego wroga się nie spodziewaliśmy!

fot. Netflix

Zwiastun Lucyfera 6 to wiele dobra, zaskoczeń, a nawet wręcz szoku. Jeśli nie chcecie nic wiedzieć, nie oglądajcie, bo niektóre niespodzianki wydają się spoilerowe! Zwłaszcza ostatnie sceny z nieoczekiwanym wrogiem bohatera, który chce go zabić. Jak sam Lucyfer mówi: tego się nie spodziewałem! A wiemy, że tego diabła trudno czymś zaskoczyć.

Dobra wiadomość dla fanów Dana. Zgodnie z zapowiedziami postać powraca, ale nie ujawniono, jak go wskrzeszą. Pamiętamy, że Dan zginął w sezonie 5B i trafił do piekła. Można spekulować że Lucyfer, który uważa ten fakt za wielką niesprawiedliwość, go stamtąd wyciągnie.

Lucyfer 6 - zwiastun

Lucyfer 6 - galeria

Lucyfer - sezon 6

W obsadzie powracają Tom Ellis, Lauren German, Lesley-Ann Brandt i D.B. Woodside. Szczegóły fabuły nie został ujawnione, więc wiemy tylko tyle, ile zapowiada trailer. W obsadzie jest też Brianna Hildebrand, która gra tajemniczą postać chcącą zniszczyć Lucyfera.

Lucyfer 6 - premiera zaplanowana jest w Netflixie na 10 września 2021 roku. Finałowy sezon liczy 10 odcinków.