Ben Affleck i Matt Damon jako policjanci z problemem na głowie. Oto zwiastun filmu Łup

Łup to nowy film Netflixa w reżyserii Joe Carnahana i z tuzami Hollywood w rolach głównych - Benem Affleckiem i Mattem Damonem. Prywatnie obaj aktorzy bardzo się lubią, a i braku talentu aktorskiego nie można im zarzucić, więc powinniśmy zobaczyć rasową produkcję z gliniarzami w roli głównej. Co ciekawe, całość bazuje na częściowo prawdziwej historii, bo podobne doświadczenie przeżył jego przyjaciel. Całość ma też nawiązywać do klasyków gatunku pokroju Gorączki czy Serpico.

W sieci zadebiutowała pierwsza zapowiedź. Sprawdźcie poniżej, czy warto czekać na styczeń.

Łup - zwiastun filmu

Premiera filmu jest zaplanowana na 16 stycznia 2026 roku. Tylko w Netflixie.

Łup - opis fabuły

Grupa policjantów z Miami odkrywa w przestępczej kryjówce miliony dolarów, co szybko sprawia, że jej członkowie tracą do siebie zaufanie. A kiedy o rozmiarze znaleziska dowiadują się inni, wszystko staje się wątpliwe – i nie wiadomo już, kto stoi po czyjej stronie.

W obsadzie znajduje się: Ben Affleck, Matt Damon, Steven Yeun, Teyana Taylor, Sasha Calle, Catalina Sandino Moreno, Scott Adkins oraz Kyle Chandler.