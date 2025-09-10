Ben Affleck i Matt Damon jako policjanci z problemem na głowie. Oto zwiastun filmu Łup
Netflix pokazał pierwszy zwiastun filmu Łup z Mattem Damonem i Benem Affleckiem w rolach głównych. O czym opowie i na kiedy jest zaplanowana premiera?
Łup to nowy film Netflixa w reżyserii Joe Carnahana i z tuzami Hollywood w rolach głównych - Benem Affleckiem i Mattem Damonem. Prywatnie obaj aktorzy bardzo się lubią, a i braku talentu aktorskiego nie można im zarzucić, więc powinniśmy zobaczyć rasową produkcję z gliniarzami w roli głównej. Co ciekawe, całość bazuje na częściowo prawdziwej historii, bo podobne doświadczenie przeżył jego przyjaciel. Całość ma też nawiązywać do klasyków gatunku pokroju Gorączki czy Serpico.
Vinci 2 - znamy datę premiery w Netflixie
W sieci zadebiutowała pierwsza zapowiedź. Sprawdźcie poniżej, czy warto czekać na styczeń.
Łup - zwiastun filmu
Premiera filmu jest zaplanowana na 16 stycznia 2026 roku. Tylko w Netflixie.
Łup - opis fabuły
Grupa policjantów z Miami odkrywa w przestępczej kryjówce miliony dolarów, co szybko sprawia, że jej członkowie tracą do siebie zaufanie. A kiedy o rozmiarze znaleziska dowiadują się inni, wszystko staje się wątpliwe – i nie wiadomo już, kto stoi po czyjej stronie.
W obsadzie znajduje się: Ben Affleck, Matt Damon, Steven Yeun, Teyana Taylor, Sasha Calle, Catalina Sandino Moreno, Scott Adkins oraz Kyle Chandler.
Źródło: deadline.com
