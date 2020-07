Luther: Idris Elba o postępach prac nad filmem

fot. BBC

Luther to psychologiczny kryminalny dramat opowiadający o detektywie Johnie Lutherze, dla którego rozwiązywanie zagadek przestępstw stanowi obsesję. W 2019 roku stacja BBC One wyemitowała piąty sezon, który składał się z czterech odcinków.

Odtwórca głównej roli, Idris Elba, chciałby, aby historia detektywa była kontynuowana w formie filmu pełnometrażowego. Podczas konferencji prasowej do 3. sezonu komedii In The Long Run, brytyjski aktor podkreślił, że nie ma "formalnych planów" na kolejną serię dla Luthera.

Wyraziłem się bardzo jasno, że chciałbym, aby Luther powrócił jako film. I powiem wam jedno - jesteśmy TAK blisko, żeby stworzyć film o Lutherze.

Nie pierwszy raz Elba wyraża chęć, aby Luther trafił na duży ekran. Już w 2018 roku przekonywał na łamach gazety Metro, że Neil Cross ciężko pracuje nad scenariuszem filmu. Dodawał, że Luther ma wszystkie składniki, w których wybrzmiewają echa klasycznych filmów lat 90. jak Siedem czy W sieci pająka, które warto byłoby wykorzystać, jako podstawę do stworzenia filmu.