Lutowy festiwal gier Steam nadchodzi. Setki wersji demo do przetestowania

Valve

Festiwal Gier Steam wszedł na stałe do harmonogramu wydarzeń organizowanych przez Valve. Najbliższa, zimowa edycja wystartuje już 3 lutego i pozwoli zapoznać się z przeszło 500 demami gier, które lada moment trafią do dystrybucji. Impreza pozwoli wypełnić lukę po klasycznych festiwalach i konferencjach gamingowych, które z powodu pandemii koronawirusa nie mogą dojść do skutku w fizycznej formie.

Zespół Valve upublicznił na swoim kanale twitterowym krótki materiał filmowy ujawniający, czego możemy spodziewać się po najnowszej odsłonie festiwalu:

Podczas poprzednich edycji w trakcie festiwalu mogliśmy ograć m.in. Desperados 3, Ghostrunnera czy Iron Harvest. Wśród wersji demonstracyjnych zapowiedzianych na tę edycję znajdziemy takie tytuły jak action RPG Almighty: Kill Your Gods od Runwild Entertainment, retroplatformówkę Steel Assault od Zenovia czy krzyżówkę tower defence’a i hack’n’slasha Kingshunt od Vaki Games. Valve przygotowało także oddzielne materiały promujące poszczególne kategorie tematyczne. Wśród nich znajdziemy m.in. spot poświęcony strategiom:

Zimowy Festiwal Steam będzie funkcjonował na takiej samej zasadzie jak poprzednie edycje. Strona wydarzenia pozwoli przeglądać tytuły podzielone na gatunki, oglądać poczynienia streamerów oraz wywiady z twórcami. Największą atrakcją będą jednak same dema, w które będziemy mogli zagrać bez żadnych dodatkowych opłat. Festiwal potrwa od 3 do 9 lutego.