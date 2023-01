Gwiazda M3GAN o roli AI w przemyśle filmowym. Czy Sztuczna Inteligencja zastąpi reżyserów i aktorów?

fot. Universal Pictures

Allison Williams, która wcieliła się w Gemmę w horrorze M3GAN, opowiedziała o tym, co sądzi na temat przyszłej roli Sztucznej Inteligencji w przemyśle filmowym.

Przypominamy, że tematycznie grana przez nią postać zaczyna opiekować się osieroconą siostrzenicą i daje jej w prezencie lalkę AI, by nie czuła się samotna. M3GAN jednak traktuje poważnie powierzone jej zadanie i zamierza pozbyć się każdego, kto mógłby stanowić zagrożenie dla jej podopiecznej. Wobec tego Sztuczna Inteligencja jest kluczowym elementem filmu.

Czy Sztuczna Inteligencja zastąpi scenarzystów, reżyserów i aktorów?

Portal The Hollywood Reporter spytał Allison Williams, co sądzi na temat możliwym wdrążeniu technik AI do przemysłu filmowego. Choć to pytanie nawiązuje do tematyki M3GAN, to jest także szczególnie ciekawe w kontekście ostatniego trendu w mediach społecznościowych na pokazywanie grafik tworzonych przez Sztuczną Inteligencję - więcej na ten temat możecie przeczytać w naszym artykule, do którego link zostawiamy niżej.

Jeśli chodzi o tworzenie filmów i seriali, to wiele osób zastanawia się, czy Sztuczna Inteligencja będzie w stanie napisać scenariusz do filmu, skoro tak dobrze radzi sobie z generowaniem dobrej jakości ilustracji na podstawie wcześniej wgranych grafik, rysunków i zdjęć.

Gwiazda M3GAN o możliwej roli AI w przemyśle rozrywkowym

Co jest skuteczniejsze? Co jest lepsze? Co przyniesie lepsze wyniki? To pytania, które musimy sobie zadać. Moim zdaniem ludzie, którzy piszą scenariusze, są niezastąpieni. Oczywiście, bot mógłby napisać scenariusz, byłabym nawet bardzo ciekawa, jak by wyglądał. Jestem pewna, że już nawet do tego doszło, ale nie będziecie w stanie pozbyć się nas tak szybko: scenarzyści, aktorzy, reżyserzy, wszyscy technicznie rzecz biorąc moglibyśmy w końcu zostać zastąpieni, ale naprawdę mam nadzieję, że to daleka przyszłość. Myślę, że ludzkie doświadczenie, które twórcy wnoszą do projektu to coś, co naprawdę trudno skopiować, ale jak wszystko inne, w końcu maszyny nauczą się i tego. Więc musimy już teraz zastanowić się nad tym, jak z tym sobie poradzimy. Jak będą działać kontrakty? Nie mam pojęcia.

M3GAN - oficjalna premiera filmu w Polsce 13 stycznia 2023 roku.